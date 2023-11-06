شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى حتى الآن.. عاصفة ثلجية عاتية تضرب منغوليا وشمال الصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودت عاصفة شتوية عاتية في منغوليا وشمال الصين بحياة العديد من رعاة الماشية، وتسببت في فوضى في حركة النقل في المناطق الأكثر تضررا.

وذكرت سلطات الطوارئ في منغوليا اليوم الإثنين، أن 6 نساء ورجلا وصبيا يبلغ 12 عاما من العمر لقوا حتفهم أمس الأحد في عواصف ثلجية خلال رعي أغنامهم.

وتردد أن فرق البحث اكتشفت الجثامين في إقليمي أوفوخاناجي واردنيسانت بوسط البلاد.

الأرصاد الجوية

في شمال الصين بالقرب من الحدود مع منغوليا، توقعت هيئة الطقس المركزية هبوب عواصف ثلجية عاتية وأصدرت أعلى مستويات من التحذيرات لأجزاء بالمنطقة.

وكانت أقاليم هيلونج جيانج وجيلين ولياونينج ومنغوليا الداخلية الأكثر تضررا، ونصحت السلطات الناس بالبقاء في أماكن مغلقة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية تجمع ما يصل إلى 30 سنتيمترا من الثلج الجديد، وكانت رياض الأطفال والمدارس في العديد من مناطق هاربين العاصمة الإقليمية لهيلونج جيانج مغلقة اليوم الإثنين، جراء هطول كثيف للثلوج.

تشغيل التدفئة

وأفادت صحيفة تشاينا ديلي بأنه جرى نشر نحو 24 ألف عامل لتنظيف طرقات المدينة، وألغى المطار المحلي عشرات الرحلات الجوية وأغلقت السلطات مداخل الطرق السريعة في أقاليم أخرى.

وفي العاصمة بكين، قامت السلطات أيضا بتشغيل التدفئة قبل الموعد المخطط له بأسبوع.

وعادة ما يكون هناك موعد انطلاق ثابت لتشغيل التدفئة في الصين في أغلب المباني السكنية.