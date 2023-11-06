شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: تدمير مخازن الزوارق المسيرة وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الاثنين، أن طائرات حربية تكتيكية روسية دمرت مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وذخيرة سلاح الطيران الأوكراني في 117 منطقة.

وقال بيان الوزارة: "دمر الطيران العملياتي والتكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية التابعة للقوات الروسية مواقع تخزين الزوارق المسيرة، وكذلك ذخيرة سلاح الطيران والأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في 117 منطقة"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق في جمهورية لوهانسك الشعبية، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوريجيا.