شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: روسيا تسيطر على سماء المعركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أوجه القصور في الدفاع الجوي لبلاده، والتفوق الجوي للقوات المسلحة الروسية، قائلًا لإن "روسيا تسيطر على السماء في المعركة".

وأشار زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية يوم الأحد، إلى أن طلبه الرئيسي هو تحسين أنظمة الدفاع الجوي، وتابع "اعطوني إمكانية مقارنة قوتنا مع روسيا في السماء"، مجددًا بشكل غير مباشر، دعوته للحصول على مقاتلات غربية الصنع.

مسيرات وأسلحة دفاع

وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تحتاج أيضًا إلى مسيرات وأسلحة للدفاع ضد المسيرات، وقال إنه بمجرد تحقيق هذا التوازن في السماء، تستطيع القوات البرية الأوكرانية التقدم.

وكرر الرئيس الأوكراني موقفه بشأن عدم إجراء مفاوضات مع روسيا في الوقت الحالي، قائلًا: "لا نريد أن نجري أي حوار مع الإرهابيين، كلمتهم لا تعني شيئًا، لا شيء، لا يمكننا الوثوق بالإرهابيين لأن الإرهابيين يعودون دائمًا، لقد أرادوا فقط تدميرنا وقتلنا جميعًا".

وأضاف أن أوكرانيا ستواصل قتالها ضد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلًا: "لسنا مستعدين لإعطاء حريتنا لبوتين".