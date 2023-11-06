شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تناقش المستبعدين من مسابقة الـ30 ألف معلم بحضور وزيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعًا اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم ــ رئيس اللجنة، وحضور المستشار علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي ــ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب بشأن المستبعدين من مسابقة الـ (30) ألف معلم.

وأكد المستشار علاء فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية أنه تم عقد اللجنة بناءً على طلبات الإحاطة المقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب بشأن مسابقة الـ (30 ألف معلم)، والاستماع إلى وجهة نظر ومناقشات النواب.

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وتابع:" أننا نهدف لتحقيق المصلحة العامة، ونعلم ما يدور بدوائر النواب ومطالبتهم بتوضيح أسباب الاستبعاد، ونبتغي معًا الوصول إلى المصلحة العامة، والرد على استفسارات النواب في هذا الشأن وإجلاء الحقائق للرأي العام".

الجدير بالذكر أن الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب قد وجه لجنة التعليم والبحث العلمي بضرورة عقد اجتماع لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب حول موضوع المستبعدين من مسابقة (30 ألف معلم) .



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