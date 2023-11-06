نائب رئيس حزب المؤتمر: تصريحات إسرائيل باستخدام النووى تمثل تهديدا للسلام

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلى عميحاى إلياهو، المنتمى لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل فى الحرب تعكس الوجه الحقيقى للاحتلال الإسرائيلى وتترجم حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة وأن الأمر لا ينحصر فيما يدعيه الاحتلال الإسرائيلى، بالدفاع عن النفس أو محاربة ما يسمونه إرهابا ولكنها حرب إبادة تشنها إسرائيل على المواطنين فى قطاع غزة لافتا إلى أن هذه التصريحات تمثل تهديدا مباشرا للسلام فى المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الاحتلال الإسرائيلى يمتلك تاريخا طويلا من التطرف والعنصرية والدموية إزاء الشعب الفلسطينى وقضيته، واستخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، والتهديدات الإسرائيلية باستخدام قنبلة نووية ضد شعب أعزل جريمة غير مسبوقة فى التاريخ، تؤكد فشل النظام الأممى، وهدم الدول الكبرى لكل المنظمات الدولية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الغرب يتعامل بازدواجية مع القصف اللا إنسانى الذى تمارسه قوات الاحتلال، فى إطار كاشف للدعاية التى طالما تبنوها دفاعا عن حقوق الإنسان من جانب، بينما تمثل فى الوقت نفسه دعما ضمنيا للدعوات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع، من أراضيهم، إلى دول الجوار، رغم أنهم يتبنون مواقف صارمة تجاه اللاجئين إلى أراضيهم.

وطالب فرحات بتدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التى تتنافى مع كافة القوانين الدولية، مشددا فى الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.