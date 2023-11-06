شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يطالب العالم بمعاملة إسرائيل نفس معاملة العراق فى عهد صدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، بضرورة التحرك العالمى الجاد تجاه تصريح الوزير الإسرائيلي الذى دعا إلى ضرب غزة بقنبلة نووية.

وتابع مطر: "ويكون تحرك العالم بنفس القدر الذى تم مع العراق فى عهد صدام حسين، حيث تم ضرب العراق بواسطة التحالف الدولي خشية استخدامه السلاح النووي".

وأضاف مطر، أن تحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا، يدعو مجلس الأمن الى التحرك وإصدار قرار فوري ضد اسرائيل وفقا لميثاق الأمم المتحدة أسوة بما تم مع العراق من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وكان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي الياهو قد دعا حكومته برئاسة نتنياهو على ضرب غزة بقنبلة نووية بسبب إخفاق الجيش الإسرائيلي في العملية البرية حتى الآن مما أثار موجة غضب عالمية ضده.