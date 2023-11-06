أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أن "مجاهدي المقاومة استهدفوا أربع قواعد للاحتلال الأمريكي بستة هجمات استهدفت ثلاثة منها قاعدة عين الأسد غربي العراق وكان لـقاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمالي العراق وقاعدتي تل البيدر شمال سوريا والتنف جنوب سوريا ضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة وتم استعمال الأسلحة المناسبة والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر".

كانت هذه تفاصيل خبر "المقاومة الاسلامية في العراق": استهداف 4 قواعد أميركية غرب وشمال العراق وشمال وجنوب سوريا بـ6 هجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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