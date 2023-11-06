سرايا القدس تستهدف تجمع لآليات وجنود الجيش الاسرائيلي غرب موقع "إيرز" بقذائف الهاون

اعلنت سرايا القدس عن استهداف تجمع لآليات وجنود الجيش الاسرائيلي غرب موقع "إيرز" بقذائف الهاون. بدورها، اعلنت كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب مدينة غزة بعشرات قذائف الهاون.

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