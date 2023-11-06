أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "الاقتصاد الإسرائيلي يواجه كسادا بسبب الحرب في قطاع غزة يذكر بما جرى إثر جائحة كورونا". وذكرت نقلاً عن شركات إسرائيلية إن "مئات الشركات مهددة بالإفلاس والحكومة لم تقدم الدعم الذي وعدت به". كما نقلت الصحيفة عن رابطة المصنعين بإسرائيل أن "الحكومة تخلت عن شعبها وكثيرون لم يتم تعويضهم ونواجه صدمة مالية".

كانت هذه تفاصيل خبر فايننشال تايمز: مئات الشركات الإسرائيلية مهددة بالإفلاس والاقتصاد يواجه كساداً بسبب حرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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