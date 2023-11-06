البنتاغون: عدد القتلى المدنيين في غزة بالآلاف

قدرت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة بالآلاف، لكنها لم تقدم رقما محددا.
واوضح المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال باتريك رايدر للصحفيين "فيما يتعلق بالخسائر في صفوف المدنيين في غزة... نعلم أن الأعداد بالآلاف، ولهذا نركز في مناقشاتنا مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على مدى أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة".
واعلن البنتاغون بان 45 جندياً من قواتنا تعرضوا لإصابات خلال هجمات سابقة في العراق وسوريا.
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