مقتل جندية إسرائيلية طعنا بسكين في القدس الشرقية ومقتل المهاجم

اعلنت الشرطة الإسرائيلية إن جندية قُتلت متأثرة بجروحها إثر هجوم أمام مركز للشرطة في القدس الشرقية قرب باب العمود، مع مقتل المهاجم.

وتضمن بيان للشرطة الإسرائيلية أنه "وصل المسلح بسكين إلى مركز شرطة شاليم وطعن جندية، قام حرس الحدود بتحييده بإطلاق النار".

وأوضح جهاز الإسعاف الإسرائيلي إنه قدم الإسعافات الأولية للجريحة البالغة 20 عاما ولمصاب آخر يبلغ أيضا عشرين عاما وجروحه طفيفة.

ولفت بيان الشرطة إلى أن الجندية مهاجرة من الولايات المتحدة وصلت إلى إسرائيل في العام 2021 وكانت تسكن في تجمع سعد على الحدود مع قطاع غزة.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ الهجوم فتى فلسطيني من القدس الشرقية من حي العيسوية، مشيرة إلى توقيف مشتبه به آخر على صلة بالهجوم قرب مكان الحادث.

وما زالت الشرطة تضرب طوقا أمنيا في المنطقة التي وقع فيها الهجوم فيما توجه رئيس الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي إلى المكان.

واوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في موقع الهجوم "شرطيونا في الخط الأول منذ شهر"، داعيا إلى "عدم التساهل إطلاقا" وإلى هدم منزل المهاجم.