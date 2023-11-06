غوتيريس: نحتاج إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري وغزة أصبحت مقبرة للأطفال

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أنه "يجب أن تكون حماية المدنيين ذات أهمية قصوى، وأشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني التي نشهدها".
ولفت غوتيريس، الى أن "الكارثة التي تتكشف تجعل الحاجة إلى وقف إنساني لإطلاق النار أكثر إلحاحا مع مرور كل ساعة"، معتبراً أن "معبر رفح وحده لا يملك القدرة على التعامل مع شاحنات المساعدات بالحجم المطلوب".
وشدد على أننا "بحاجة إلى دخول مزيد من الغذاء والمياه والأدوية وبالطبع الوقود إلى غزة لأنها أصبحت مقبرة للأطفال".
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