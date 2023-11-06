افاد مراسل "النشرة" عن قصف مدفعي تتعرض له منطقة جل العلام واللبونة، كما اطراف بلدة عيتا الشعب. وفي السياق، اعلن الجيش الإسرائيلي بانه يقصف حاليا أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان. بالمقابل، دوت صفارات الإنذار في شتولا في منطقة القطاع الأوسط للحدود مع لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي بين جل العلام واللبونة وعلى اطراف بلدة عيتا الشعب وصفارات الإنذار تدوي في شتولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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