نقابة المرئي والمسموع تضامنت مع عبد الصمد: أحداث غزة كشفت زيف ادعاءات الحرص على المهنية والموضوعية

أعلن مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، "استنكار وإدانة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون سواء عبر القتل المباشر الذي لا تتورع عنه وبشكل علني آلة القتل الاسرائيلي، او عبر سياسة كم الافواه وتزييف الحقائق خدمة للعدو الصهيوني بما يترك تداعيات مباشرة على سلوك الكثير من الوسائل الاعلامية التي اعلنت صراحة اصطفافها الى جانب الاحتلال الصهيوني".

وسجل البيان "تضامن المجلس مع الاعلامية ندى عبد الصمد وموقفها الوطني المشرف الذي ارادت اذاعة bbc ثنيها عنه بأساليب مدانة مخالفة لكل الضوابط الراعية لرسالة الاعلام التي تراعي المهنية والحيادية والموضوعية، وهذا ما يكشف زيف ما دأبت وسائل إعلامية كثيرة ادعاءه من سنوات طويلة في شأن العراقة والحرص على القيم المهنية التي تكفل الحريات الاعلامية، ولكن سرعان ما بان زيف ذلك خلال الاحداث الاخيرة التي تحولت خلالها هذه الوسائل الاعلامية الى ابواق تتسابق على تبرير سياسة القتل والمجازر الإسرائيلية بحق الاطفال والعزل في قطاع غزة".