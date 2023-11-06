ميقاتي بحث مع بوحبيب في الخطوط العريضة لموقف لبنان في القمة العربية والقمة العربية- الافريقية

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في السرايا. وجرى خلال الاجتماع البحث في الخطوط العريضة لموقف لبنان في القمة العربية والقمة العربية- الافريقية اللتين ستعقدان في المملكة العربية السعودية نهاية الاسبوع.

وإستقبل ميقاتي سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي وبحث معه آخر المستجدات على الصعيدين السياسي والميداني في المنطقة.