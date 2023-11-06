ليبرمان: إطلاق صواريخ من لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من نصرالله

اشار عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان الى ان إطلاق صواريخ من لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله.
ولفت ليبرمان الى ان حزب الله أطلق الصواريخ من لبنان وليس حركة "حماس"، ويجب عليه تحمل العواقب.
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