«القســ..ــام» تعلن تدمير سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بغزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105"، في شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الكتائب إنها استهدفت قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

وفي وقت سابق، أعلنت "القسام" تنفيذها هجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب مدينة غزة وتدميرها 5 دبابات بقذائف "الياسين 105".

وقال الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند إن حماس "تظهر مستوى متقدما في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة."

وأضاف الجنرال الإسرائيلي أن الجهاز العسكري للحركة "ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.