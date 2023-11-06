شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبني مراكز لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الاثنين، أن بلادها ستبني مراكز لاستضافة المهاجرين غير الشرعيين في ألبانيا في الوقت الذي أعلنت فيه عن شراكة مع تيرانا للتعامل مع تدفقات الهجرة.

وعبرت ميلوني، التي كانت تتحدث إلى جوار نظيرها الألباني إيدي راما، عن أملها في أن يتم تشغيل المراكز في ربيع عام 2024.

وبحسب تقارير رسمية، وصل نحو 123860 مهاجراً غير شرعي إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعادل ضعف الرقم المسجل في الفترة نفسها من 2022.

ويقترب عدد الواصلين من الذروة المسجلة في 2016، حينما وصل نحو 181500 مهاجر عبر البحر إلى إيطاليا.

وفي الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب في 2016، وصل نحو 115 ألف مهاجر، مقارنة بنحو 114526 مهاجراً في الفترة نفسها من 2023.