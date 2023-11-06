نزع 420 ألف لغم من اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2023م، من انتزاع 835 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 20 لغمًا مضادًا للأفراد، و112 لغمًا مضادًا للدبابات، و703 ذخائر غير منفجرة.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 420 ألفًا و832 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتُواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع «مسام» الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.