نزع 420 ألف لغم من اليمن

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى 420 ألفًا و832 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتُواصل المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع «مسام» الإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.
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