دعم سعودي لمشروع في فيتنام

افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، في فيتنام اليوم، مع نائب رئيس محافظة ها نام، تران جوان دونج، مشروع توسعة الكلية المهنية في المحافظة الذي موّله الصندوق بقيمة تتجاوز 9 ملايين دولار، وذلك بحضور عدد من المسؤولين.

ويهدف مشروع الكلية المهنية الذي موّله الصندوق إلى إنشاء وتجهيز 10 مبانٍ تعليمية، يستفيد منها أكثر من 3000 طالب وطالبة سنويًا. كما تتضمن الكلية قاعات محاضرات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية، ومرافق سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريب، فضلًا عن تأهيل خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي.

يأتي مشروع توسعة الكلية تلبيةً للطلب المتزايد على التدريب المهني في ها نام والمحافظات المجاورة لها، إذ تشتمل على تخصصات: التقنية والهندسة الميكانيكية والكهرباء الصناعية وغيرها، مما يسهم ذلك في تأهيل الطلبة لسوق العمل، وتمكينهم من بدء الأعمال التجارية الخاصة بعد التخرج، بالإضافة إلى أن المشروع يسهم في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتمثّل في القضاء على الفقر، والهدف الرابع المتمثل في التعليم الجيد، والهدف الخامس المتمثل في المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن المتمثل في العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذلك الهدف العاشر الذي يسعى إلى الحد من أوجه عدم المساواة.