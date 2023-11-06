وزير الخارجية يستعرض مع نظيره المكسيكي تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

أجرى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزيرة خارجية الولايات المتحدة المكسيكية أليسيا بارسينا إبارا. وفي بداية الاتصال، نوه بتأييد المكسيك لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل، بالإضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.