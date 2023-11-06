وزير الخارجية ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة

انتقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة.

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «المرأة في الإسلام» الذي انطلق اليوم في جدة، أن التحديات المختلفة والمضاعفات التي تواجهها المرأة في مناطق الحروب والنزاعات المسلحة، من عنف وخوف وفقر وتهميش وغياب للرعاية الصحية والتعليمية لأطفالها يحتم علينا العمل الجاد في سبيل حماية ودعم هذه الفئات الأكثر تضررا وضعفا.

وأكمل: "نجتمع اليوم في ظل ظروف عصيبة تعيشها المرأة الفلسطينية في قطاع غزة تحت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي عن الإضطلاع بواجباته ومسؤولياته لوقف التصعيد وحقن الدماء وضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية".

وأردف وزير الخارجية: "ندين ونستنكر بأشد العبارات ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني من انتهاكات وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية، نثمن ونشيد بدورها المحوري وتضحيتها الكبيرة في سبيل عدالة قضيتها".