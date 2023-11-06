وزارة الخارجية الأميركية: دعوة وزير إسرائيلي بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية "أمر غير مقبول"

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية بان دعوة وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية "أمر غير مقبول"، ولفتت الى انه لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ومن المهم أن تفرق بين حماس والمدنيين.
واكدت الخارجية الأميركية بان التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أميركية لإيران وحزب الله عبر العراق عارية من الصحة، وعلى جميع الأطراف الامتناع عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يزيد من التوترات.
واوضحت الخارجية الأميركية بانه ليس هناك أي سبب يجعلنا نعتقد أنه كان هناك تحويلا للمساعدات الإنسانية لفائدة حماس، ونحن نناقش مع إسرائيل ومصر مسألة إدخال الوقود لغزة بطريقة تساعد المدنيين وليس حماس.
وأكدت الخارجية الأميركية بان "واشنطن لا تشكك في الأزمة الإنسانية بغزة والخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين".
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