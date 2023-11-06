البيت الأبيض: الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية وقف تكتيكي لإطلاق النار في قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم لمناقشة آخر التطورات في إسرائيل وغزة. وذكر البيت الأبيض بان الرئيس بايدن ونتانياهو ناقشا إمكانية وقف تكتيكي لإطلاق النار في قطاع غزة.

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