الحوثيون: استهداف قواعد ومطارات في اسرائيل بالطائرات المسيرة وتوقف الحركة فيها لعدة ساعات

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثييين، بانها أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات".

ولفت الحوثيون في بيان، الى إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة وبالتوكل على الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية النوعية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابةً لنداءات شعبنا اليمني العظيم.