اشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الى اننا نتحدث مع نظرائنا الإسرائيليين لتجنب سقوط أرواح بين المدنيين في قطاع غزة، وأبلغناهم أنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة.
ولفت كيربي الى ان الولايات المتحدة تواصل رؤية وصول المزيد من المساعدات لغزة لكن ليس بالشكل الكافي، والمزيد من الأميركيين سيغادرون غزة اليوم.
وذكر البيت الأبيض بان الولايات المتحدة ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن الوقف المؤقت الإنساني في غزة، ونحن نعتقد أننا في بداية هذه المحادثات وليس في نهايتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيربي: أبلغنا الإسرائيليين بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس سريعة وحاسمة ومميتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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