أبو عبيدة: اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وتدمير 27 آلية خلال الـ48 ساعة الاخيرة

أكد الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، أن "مجاهدي القسام دمّروا في محاور القتال خلال الـ48 ساعة الأخيرة 27 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً".

ولفت أبو عبيدة، الى أن "مجاهدي القسام دكُّوا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون والتحموا في اشتباكات مباشرة مع قوات العدو وأوقعوا فيها خسائر محققة".

وأضاف أن "الكتائب دكت القوات الإسرائيلية المتوغلة بعشرات قذائف الهاون، وعناصر القسام التحموا في اشتباكات مباشرة مع القوات الإسرائيلية وأوقعوا فيها خسائر محققة".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام" أنها دمرت 6 دبابات إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105".