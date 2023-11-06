المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان سلاح الجو الاسرائيلي قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط. ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى اننا نواصل تدمير الأنفاق وفتحاتها في غزة، معتبرا بان القضاء على القادة الميدانيين لحماس يؤدي إلى الانفصال بين الميدان وقادة الحركة. واشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الى اننا نواصل الكشف عن فتحات الأنفاق ومعظمها بجانب المدارس والجمعيات المدنية.

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