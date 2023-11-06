"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" الخدمة

كشفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، للمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز "أقصى 1" الخدمة، لافتةً الى أن "الصاروخ (أقصى 1) جرى إطلاقه لاستهداف قواعد الاحتلال الأميركي في العراق وسوريا في بعض عملياتها".

وذكرت المقاومة، أن "هذا الكشف يأتي ضمن الرد على جرائم الاحتلال الصهيوني في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أميركيتين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أن "مجاهدي المقاومة استهدفوا أربع قواعد للاحتلال الأمريكي بستة هجمات استهدفت ثلاثة منها قاعدة عين الأسد غربي العراق وكان لـقاعدة الاحتلال قرب مطار اربيل شمالي العراق وقاعدتي تل البيدر شمال سوريا والتنف جنوب سوريا ضربة لكل واحدة منذ فجر اليوم وخلال أوقات مختلفة وتم استعمال الأسلحة المناسبة والتي أصابت أهدافها بشكل مباشر".