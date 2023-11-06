أبو عبيدة: دمرنا 27 آلية عسكرية وندك حاليا قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري لكتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن قوات القسام دمرت نحو 27 آلية عسكرية خلال آخر 48 ساعة.

وقال أبو عبيدة، في بيان مساء اليوم الإثنين،: "استهدفنا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون و أوقعنا فيها خسائر محققة، وندك القوات المتوغلة بقذائف الهاون، والتحمنا في اشتباكات مباشرة مع العدو".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: "دمرنا 27 آلية عسكرية خلال آخر 48 ساعة، واستهدفنا القوات المتوغلة بعشرات قذائف الهاون وأوقعنا فيها خسائر محققة".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.