بسبب القصف الإسرائيلي.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر في غزة، عبد الجليل حنجل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف قوافل الجرحى والمساعدات والإغاثة، مشيرا إلى انقطاع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس بشكل كامل.

وأعلن المتحدث "إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف الإسرائيلي."

وأشار "حنجل" إلى أن 12 سيارة من سيارات الإسعاف والإغاثة دمرت نتيجة غارات القوات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 10022 فلسطينيا بينهم 4104 أطفال، منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي "استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة، كما استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.