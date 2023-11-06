شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: غزة تتحول إلى مقبرة للأطفال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - رويترز

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن حماية المدنيين «يتعين أن تكون الأهم» في الصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، محذراً من أن قطاع غزة يتحول إلى «مقبرة للأطفال».

وأضاف غوتيريش للصحفيين: «العمليات البرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية والقصف المستمر يضربان المدنيين، والمستشفيات ومخيمات اللاجئين والمساجد والكنائس ومنشآت الأمم المتحدة التي تتضمن ملاجئ. لا أحد في مأمن».

وتابع: «في الوقت نفسه، تستخدم حماس ومسلحون آخرون المدنيين كدروع بشرية ويواصلون إطلاق الصواريخ بلا تمييز على إسرائيل».

وقال، إنه يتم ارتكاب انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن «الكارثة التي تتكشّف فصولها تجعل وقف إطلاق النار لدواع إنسانية أكثر إلحاحاً على مر الساعات».