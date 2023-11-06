بلينكن: الأيام المقبلة تشهد توسع المساعدات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن «إن الأيام المقبلة قد تشهد وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد أكبر من الناس في قطاع غزة»، مؤكدا على ضرورة «تفادي انتقال الصراع إلى أماكن أخرى في المنطقة». وأضاف في تصريحات صحفية لدى مغادرته أنقرة، حيث التقى نظيره التركي، هاكان فيدان، «إن إعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة من شأنه أن يسهم في إحراز تقدم في مسألة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة».



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