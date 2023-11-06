شكرا لقرائتكم خبر جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت وكالة فرانس برس أمس، أن جنوب أفريقيا «استدعت جميع دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور»، وسط استمرار حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة.

ويأتي القرار لتكون جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة، بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها في إسرائيل.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن استدعاء تشاد القائم بأعمالها من إسرائيل، جاء «استنكارا لخسارة حياة العديد من المواطنين الأبرياء في غزة».

وأصبحت جنوب أفريقيا الدولة السابعة التي تستدعي مبعوثها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.

