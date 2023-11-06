جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من إسرائيل

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ويأتي القرار لتكون جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الثانية التي تتخذ هذه الخطوة، بعد استدعاء تشاد للقائم بأعمالها في إسرائيل.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن استدعاء تشاد القائم بأعمالها من إسرائيل، جاء «استنكارا لخسارة حياة العديد من المواطنين الأبرياء في غزة».
وأصبحت جنوب أفريقيا الدولة السابعة التي تستدعي مبعوثها من إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس، على خطى تركيا وهندوراس وتشيلي وكولومبيا والأردن.
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