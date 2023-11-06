شكرا لقرائتكم خبر تل أبيب في مرمى قذائف القسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أنها قصفت قاعدة «رعيم» العسكرية بغلاف غزة، وأفادت بأنها دمرت أربع آليات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في غزة، وكانت القسام أعلنت أمس الأول، قصف قاعدة «رعيم» برشقة صاروخية.

وأضافت على تليغرام أن مقاتليها تمكنوا أيضا من تدمير دبابة إسرائيلية متوغلة جنوب غربي تل الهوا في شمال القطاع.

كذلك قالت كتائب القسام «إنها دمرت آليتين إسرائيليتين بشرق خان يونس بقذائف (الياسين 105)».

وفي اليوم السابق قال الناطق العسكري باسمها أبو عبيدة «إنها وثقت تدمير 24 آلية عسكرية بين دبابة وناقلة جند وجرافة».

وكشفت أنها قصفت مدينة تل أبيب بالصواريخ ردا على الهجمات الإسرائيلية على غزة، وقال الجيش الإسرائيلي «إن ملايين الإسرائيليين هرعوا إلى الملاجئ أمس الأول، مع دوي صفارات الإنذار من الصواريخ بوسط إسرائيل، حيث ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في مدينتي تل أبيب وأسدود وعدد من المدن الأخرى».

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أمس «إن قصفا صاروخيا استهدف بلدة كريات شمونة في شمال البلاد الليلة الماضية أدى لأضرار جسيمة في مرافقها.