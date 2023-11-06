كل 10 دقائق يموت طفل في غزة

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وأكدت الوكالة على منصة «إكس» أمس، أن «حماية المدنيين في أوقات الصراع ليست مطمحا ولا أمرا مثاليا.
إنها واجب والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة»، مشددة على أنه لا بد من حماية المدنيين أينما كانوا.
وكشفت المتحدث باسم الوكالة في غزة، عدنان أبو حسنة، تعرض 50 مدرسة تابعة للأونروا للقصف ومقتل أكثر من 80 موظفا في غزة، وقال «إن أكثر من مليون شخص نزحوا داخل القطاع، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للأونروا.
وأشار أن النازحين فروا إلى مراكز الإيواء، لافتا إلى أن ما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية، وأن المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر، فيما ختم قائلا «إن الوقود سينفد تماما خلال فترة وجيزة، والوضع سيكون أكثر من كارثي».
وتواصل إسرائيل قصفها الوحشي على قطاع غزة، مع توسع العمليات البرية منذ أواخر أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد زهاء 10 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في غزة.
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