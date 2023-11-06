شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تدعو لإلغاء يوم الطفل العالمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال «في غزة يفقد آلاف الأطفال حياتهم، وفي العالم يستعدون للاحتفال بيوم الطفل العالمي، أدعو الأمم المتحدة لإلغاء هذا الاحتفال، ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض أطفالهم بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية».
وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 37 ضحية وجريح ومفقود تحت الأنقاض في قصفة واحدة.
وقال في مؤتمر صحافي «إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال في غزة بالقنابل، كما أنه يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ولن نسمح بذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تدعو لإلغاء يوم الطفل العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.