فلسطين تدعو لإلغاء يوم الطفل العالمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس الأمم المتحدة لإلغاء الاحتفال بيوم الطفل العالمي تضامنا مع أطفال غزة.

وقال «في غزة يفقد آلاف الأطفال حياتهم، وفي العالم يستعدون للاحتفال بيوم الطفل العالمي، أدعو الأمم المتحدة لإلغاء هذا الاحتفال، ونشر صور أطفال فلسطين الذين غيبوا عن مدارسهم ورياض أطفالهم بفعل ماكينة القتل الإسرائيلية».

وطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة في قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 37 ضحية وجريح ومفقود تحت الأنقاض في قصفة واحدة.

وقال في مؤتمر صحافي «إن الاحتلال الإسرائيلي يقتل الأطفال في غزة بالقنابل، كما أنه يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، ولن نسمح بذلك».