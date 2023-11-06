إنزال جوي أردني لإيصال مساعدات طبية إلى غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر سلاح الجو الأردني مقطع فيديو أمس لعملية تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية التي وصلت عبر إنزال جوي، إلى المستشفى الميداني الأردني بقطاع غزة.

ويظهر في المقطع عناصر من سلاح الجو وهم يجهزون المساعدات قبل إنزالها إلى المستشفى، في ظل دخول قليل من المساعدات عبر معبر رفح البري بين القطاع ومصر.

وأعلن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن أفرادا من سلاح الجو تمكنوا من إنزال المساعدات الطبية العاجلة منتصف الليلة الماضية إلى المستشفى الميداني الأردني في غزة.

وكتب عبر منصة «إكس»: «هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين».

في المقابل، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن المساعدات الأردنية كانت «بتنسيق كامل» مع إسرائيل، حسبما ذكر مراسل قناة «الحرة»، وقال المتحدث الإسرائيلي، إن «طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني، أسقطت معدات طبية ومنتجات غذائية إلى المستشفى الأردني في غزة».

ولفت إلى أن «طاقم المستشفى والمرضى سيستخدمون هذه المعدات».

ولم يؤكد الجانب الأردني وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن هذه المساعدات.