شكرا لقرائتكم خبر تونس تلاحق الفارين من السجن بطائرات مروحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في تونس أنباء تفيد بالقبض على الفارين الخمسة، لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي يؤكد الخبر، في حين انتشرت وحدات أمنية في العاصمة تونس لتعقب الفارين معززين بطائرة مروحية مع عمليات مطاردة في مناطق محددة.

وأعلنت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ رسمي قبل أيام «فرار خمسة مساجين خطرين من السجن المدني بالمرناقية غرب العاصمة تونس» ونشرت صورهم وأسماءهم ودعت المواطنين إلى إبلاغها فورا لدى الاشتباه في أحدهم».

وحسب تقارير أمنية، فإن الفارين الخمسة من أخطر الموقوفين خلال العشرية الماضية في قضايا إرهابية، اتهمت بها شخصيات محسوبة على تنظيم «أنصار الشريعة» الإرهابي و»القاعدة» وتنظيمات مسلحة لها امتداد في دول الساحل والصحراء الأفريقية.

ويقضي هؤلاء المساجين عقوبات صدرت ضدهم بينها أحكام بالمؤبد والأشغال الشاقة بعد تحقيقات بدأت منذ اغتيال اليساريين شكري بلعيد ومحمد الإبراهيمي عام 2013، ضمن عمليات تبنتها تنظيمات إرهابية تونسية متشددة.

وتسببت حادثة الهروب في حالة من الخوف والقلق على الوضع الأمني في البلاد، علق عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في فيديو نشرته مؤسسة الرئاسة إثر اجتماعه بوزير الداخلية كمال الفقي، بقوله «عملية التهريب ليست فرارا وكل القرائن والدلائل تشير إلى أنه تم التدبير لها منذ أشهر طويلة».

وأضاف سعيد «ما حصل ليس مقبولا وهناك تقصير من قبل الأجهزة أو من الأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطؤه مع حركات خارجية وأطراف داخلية، نقول له «إن الدولة لا يمكن إرباكها».

ويبعد سجن المرناقية 20 كلم غرب العاصمة تونس، وهو أكبر سجون البلاد، وشيد في العقد الأخير من حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وفق مواصفات عالمية وبدعم مالي وتكنولوجي دولي، وفيه آلاف الموقوفين والمساجين في جرائم حق عام وفي قضايا التآمر على أمن الدولة، بمن فيهم عسكريون وأمنيون ورجال أعمال متهمون بالفساد وقياديون في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، وشخصيات قيادية من أحزاب يسارية وليبيرالية، بينها راشد الغنوشي وشخصيات سياسية أخرى.

من وراء هروبهم؟