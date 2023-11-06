شكرا لقرائتكم خبر عن قديروف يكشف مصير مقاتلي "فاجنر" السابقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف اليوم الاثنين، أن مجموعة كبيرة من مقاتلي مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة السابقين بدأت التدريب مع قوات خاصة من منطقة الشيشان بجنوب روسيا.

ولعبت فاجنر دورا بارزا في بعض أعنف المعارك في الحرب الروسية في أوكرانيا، لكن مستقبلها صار موضع تساؤل عندما قُتل رئيسها يفجيني بريجوجن في حادث تحطم طائرة في أغسطس بعد شهرين من قيادته تمردا قصيرا ضد مؤسسة الدفاع الروسية.

تدريبات مكثفة

وقال قديروف في رسالة عبر تيليجرام، إن مجموعة كبيرة من مقاتلي فاجنر السابقين يخضعون لتدريبات مكثفة مع قوات أحمد الخاصة.

وتابع "أنا سعيد لأن مقاتلين يتمتعون بخبرة قتالية ممتازة وأثبتوا أنفسهم كمقاتلين شجعان وأكفاء انضموا اليوم إلى صفوف وحدة (أحمد)".

القوات الشيشانية

ونشر مقطع فيديو، مصحوبا بموسيقى مثيرة، يظهر جنودا في تدريبات قتالية وبعضهم يرتدي شارة فاجنر.

ولم يتضح عدد رجال فاجنر الذين شاركوا في التدريب أو ما إذا كان أي منهم سيبقى مع القوات الشيشانية بعد انتهائه.