الأردن: أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة "جريمة حرب"

اعتبر الأردن، اليوم الاثنين، أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية "إعلان حرب".



جاء ذلك بحسب ما قاله رئيس الوزراء بشر الخصاونة، خلال لقاء مع رئيس وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء الكتل واللِجان في مجلس النواب (الغرفة الأولي للبرلمان)، وفق وكالة الأنباء وتلفزيون "المملكة" الرسميين.



وقال الخصاونة: "إن أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية خط أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب".



وأوضح أن "أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن في إطار الموقف المتدرِج في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته".



والأربعاء الماضي، قرر الأردن استدعاء سفيره لدى تل أبيب "فوراً" ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، على خلفية "الحرب الإسرائيلية المستعرة" على قطاع غزة.



ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.