كوريا الجنوبية ستطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

قاد افتقار كوريا الجنوبية للأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري واعتمادها الكلي على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا الشمالية تصميمها على الحصول على قمر اصطناعي، لذا أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس محلي الصنع في نهاية هذا الشهر لتحسين مراقبة منافستها كوريا الشمالية، التي تعمل على توسيع ترسانتها من الأسلحة النووية.

وتم الكشف عن الخطة بعد أيام من فشل كوريا الشمالية في تنفيذ تعهدها بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق قمرها الاصطناعي للاستطلاع في أكتوبر، على الأرجح بسبب مشاكل فنية.

أربعة أقمار

وصرح جيون ها جيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، للصحفيين بأن أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد سيتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا في 30 نوفمبر.

وسيتم حمل القمر الاصطناعي بواسطة صاروخ SpaceX›s Falcon 9. وبموجب عقد مع SpaceX، وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى للتجسس بحلول عام 2025، وفقًا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية.

ولا تمتلك كوريا الجنوبية حاليًا أقمارًا اصطناعية للاستطلاع العسكري وتعتمد على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا الشمالية.

نظام مستقل

ووفقًا لما ذكره لي تشون جيون، زميل البحث الفخري في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، يمنح امتلاك أقمار التجسس الاصطناعية الخاصة كوريا الجنوبية نظام مراقبة فضائيا مستقلا لمراقبة كوريا الشمالية في الوقت الفعلي تقريبًا. وعندما يتم تشغيله جنبًا إلى جنب مع ما يسمى نظام المحاور الثلاثة في كوريا الجنوبية -الضربة الوقائية والدفاع الصاروخي والأصول الانتقامية- سيتم تعزيز الدفاع الشامل للبلاد ضد كوريا الشمالية بشكل كبير.

أهداف أمريكية

وقال لي، إن أقمار التجسس الأمريكية تنتج صورا عالية الدقة ولكن يتم تشغيلها وفقا للأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وليس أهداف كوريا الجنوبية. وإن الولايات المتحدة أيضًا في بعض الأحيان لا تشارك صور الأقمار الاصطناعية مع معلومات حساسة للغاية مع كوريا الجنوبية.

وفي العام الماضي، استخدمت كوريا الجنوبية صاروخًا محليًا لوضع ما سمته «قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الأداء» في مداره، لتصبح الدولة العاشرة في العالم التي تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا بتقنيتها الخاصة.

ويقول مراقبون، إن إطلاق كوريا الجنوبية عام 2022 أثبت قدرتها على إطلاق قمر اصطناعي أثقل من قمر التجسس، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاختبارات للتأكد من موثوقية الصاروخ. وأشار لي أيضًا إلى أنه من الأكثر اقتصادًا استخدام صاروخ SpaceX لإطلاق قمر التجسس الاصطناعي من قاعدة فاندنبرج. مساعدة تكنولوجية

وتسعى كوريا الشمالية أيضًا إلى الحصول على قمر اصطناعي خاص بها للتجسس. لكن محاولتي الإطلاق في وقت سابق من هذا العام انتهتا بالفشل لأسباب فنية. وقالت الدولة إنها ستجري محاولة ثالثة في وقت ما في أكتوبر لكنها لم تفعل ذلك ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية سببًا.

وأبلغت وكالة التجسس الكورية الجنوبية المشرعين، الأسبوع الماضي، أنه من المرجح أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدة تكنولوجية روسية لبرنامجها لإطلاق أقمار التجسس الاصطناعية. وقال جهاز المخابرات الوطنية، إن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإطلاقها الثالث، والذي قال جهاز المخابرات الوطنية، إنه من المرجح أن يكون ناجحا.

وقال كيم، إن كوريا الشمالية تحتاج أيضًا إلى مزيد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتنقلة والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ متعددة الرؤوس الحربية. التعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية المتزايدة.

وتعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على تكنولوجيات أسلحة متطورة من روسيا لتحديث برامج أسلحتها مقابل توريد الذخيرة والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية للحرب الروسية في أوكرانيا. ورفضت كل من روسيا وكوريا الشمالية صفقة نقل الأسلحة المزعومة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وبعد أول عملية إطلاق فاشلة لكوريا الشمالية في شهر مايو الماضي، استعادت كوريا الجنوبية حطام القمر الاصطناعي وخلصت إلى أنه كان خامًا للغاية بحيث لا يمكنه إجراء استطلاع عسكري. وقال لي إن القمر الاصطناعي الكوري الشمالي سيظل قادرا على تحديد أهداف كبيرة مثل السفن الحربية لذلك قد يكون مفيدا عسكريا لكوريا الشمالية.

أقمار التجسس

تعد حيازة أقمار التجسس جزءًا من خطط طموحة لبناء الأسلحة

يمنح امتلاك أقمار التجسس الاصطناعية الخاصة كوريا الجنوبية نظام مراقبة فضائيا مستقلا لمراقبة كوريا الشمالية

يقوم بتعزيز الدفاع الشامل للبلاد