ماير يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي

أعلن الجمهوري بيتر ماير، الذي أيد عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه سيرشح نفسه لمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ الأمريكي في ميشيغان.

وينضم مايير إلى مجموعة تضم أكثر من عشرة مرشحين يتنافسون على المقعد الذي شغلته السيناتور الديمقراطية ديبي ستابينو لأكثر من عقدين من الزمن. وصدمت ستابينو الكثيرين في الولاية في يناير بإعلانها تقاعدها، مما خلق سباقاً مفتوحاً على مصراعيه في الولاية التي تمثل ساحة معركة.

استعادة المقعد

وقال ماير في بيان على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: «لقد أخذنا في الاعتبار كل جانب من جوانب الحملة، ونحن واثقون من أن لدينا أفضل فرصة لاستعادة هذا المقعد للجمهوريين والقتال بقوة من أجل مستقبل محافظ».

«نحن نمر بأوقات مظلمة وغير مؤكدة، لكننا تجاوزنا الأمر بشكل أسوأ. إن التحديات كبيرة، ولكن بلادنا كذلك. إذا أردنا أن نرى قرناً أمريكياً عظيماً آخر، فنحن بحاجة إلى قادة لا يخافون من التحلي بالجرأة، ويقومون بالعمل، ولا يمكن شراؤهم».

مرشح بارز

ويعد ماير وريث إمبراطورية متاجر البقالة في الغرب الأوسط. إن التعرف على اسمه وقدرته على جمع التبرعات جعله على الفور مرشحًا بارزًا في أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ تنافسية في البلاد. وينضم إلى النائب الأمريكي السابق مايك روجرز ورئيس شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ في المجال الجمهوري، فيما تقود المجال الديمقراطي النائبة الأمريكية إليسا سلوتكين ويضم الممثل هيل هاربر.

وأعلنت سلوتكين نواياها في فبراير، لكن المجال الجمهوري ظل فارغًا نسبيًا حتى أعلن روجرز عن حملته في سبتمبر، وفعل كريج ذلك في أكتوبر. كان لدى سلوتكين ما يقرب من 4 ملايين دولار في البنك أكثر من أي مرشح آخر لمجلس الشيوخ حتى سبتمبر، وفقًا لأرقام تمويل الحملات الانتخابية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.