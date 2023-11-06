السعودية تُوضح قرارا بشأن الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط حتى نهاية 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "السعودية"، مُواصلة الخفض الطوعي الإضافي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو2023، وتم تمديده حتى نهاية ديسمبر 2023، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الإثنين.

وقال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية إن "المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًّا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023 ميلادية، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023 ميلادية"، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في ديسمبر 2023، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا، وفقًا لـ"واس".

وأضاف المصدر أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج"، حسب الوكالة.

وأوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في شهر أبريل /نيسان من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024".

وأشار المصدر إلى أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول (أوبك بلس)، بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها"، حسبما نقلت عنه الوكالة.

السعودية.. أول إعلان رسمي بعد اكتمال سحب النفط من "صافر"

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الأمم المتحدة سحب النفط من الخزان العائم "صافر"، وشكرت قيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" على ما قدمه من دعم لتسهيل العملية.

كما جدّدت الوزارة تثمين المملكة جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وفريق العمل من الأمم المتحدة الذين عملوا على تسخير جميع الجهود لإنهاء مشكلة الخزان العائم "صافر"، وعبّرت عن تقديرها للدعم المالي السخي من الدول المانحة على ما قدمته من دعم مالي بحملة التبرعات لإنهاء تهديد الخزان العائم، بحسب البيان.

وأردف بيان الخارجية: "كانت المملكة من أوائل الدول المانحة بتقديم منح مالية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وذلك ضمن جهودها مع المجتمع الدولي لحل مشكلة الخزان العائم".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" الآيلة للغرق قبالة ميناء الحديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من 1 مليون برميل نفط من الناقلة وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.