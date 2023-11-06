أمريكا تُعلّق على إدعاء إيران بسعي واشنطن لوقف الحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نفت "الولايات المتحدة"، مزاعم إيران بأن مسؤولين أمريكيين أشاروا إلى أنهم يسعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لوكالة تسنيم الإيرانية، إن الولايات المتحدة بعثت لـ طهران رسالة في الأيام الثلاثة الماضية بشأن السعي لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف أمير عبد اللهيان: "لقد قاموا ببعض الأفعال، لكن في الواقع، لم يدعموا سوى القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة".

ووفقًا لشبكة CNN، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن "هذا البيان كاذب بشكل قاطع".

وصرح كيربي لـ CNN: "لقد أوضحنا لـ إيران أنه لا ينبغي لها أن تسعى إلى توسيع الصراع والعواقب إذا اختارت القيام بذلك".

وأضاف: "لقد أوضحنا أيضًا علنًا وسرًا أننا نطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وإن تنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن سيتطلب هدنة إنسانية في القتال، وأي تأخير في هذه العملية يقع على عاتق حماس".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعمق توغله في غزة

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن القوات البرية عملت على عُمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن الجيش الإسرائيلي يعمق توغله في مدينة غزة، حيث يعتقد أن المعقل الرئيسي لحركة حماس موجود.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي قتل العديد من قادة حماس الميدانيين خلال الغارات الجوية والعمليات الليلية، الأمر الذي يضر بشكل كبير بقدرة حماس على تنفيذ هجمات مضادة.