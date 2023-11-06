بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية وقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن أمريكا تراقب المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، مؤكدًا أنها لا تكفي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه "من المتوقع أن يغادر المزيد من الأمريكيين قطاع غزة".

وبحسب كيربي، سيتحدث نتنياهو وبايدن مرة أخرى في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسؤول أمريكي لشبكة سي إن إن الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أول مكالمة هاتفية منذ أكثر من أسبوع.

إسرائيل: العمليات البرية والجوية تهز قطاع غزة

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، "يوآف جالانت"، أن العمليات البرية والجوية لجيش الاحتلال تهز "قطاع غزة"، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وقال جالانت، في بيان بالفيديو، إن عمليات الجيش الإسرائيلي خلال اليوم الماضي كانت مثيرة للإعجاب للغاية.. عمليات القوات الجوية والقوات البرية تهز قطاع غزة.

وعن قادة حماس الميدانيين الذين زعمت إسرائيل تصفيتهم في الغارات الجوية، قال إن بعضهم هم الذين قضينا عليهم قبل يوم أو يومين وتم استبدالهم بآخرين، وتم القضاء عليهم أيضًا.

وأضاف جالانت، أن زعيم حماس يحيى السنوار يختبئ في مخبأه ويترك القادة الميدانيين يموتون.

ومُنذ قليل، أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلا عن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع يوآف جالانت، وافق على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة.