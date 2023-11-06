وزير الدفاع الإسرائيلي يُوافق على خطط إضافية للهجوم البري في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وافق وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مكتب الوزير، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدمًا كبيرًا، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرًا يضر بشكل كبير بأنشطة حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن قدرات سلاح الجو:

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هاجاري"، بأن سلاح الجو الخاص بالجيش قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك في وسط تصعيد الوضع الحالي في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدخل العديد من الأطراف الأخرى في المنطقة إلى الصراع.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم قصف 450 هدفًا في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد جيش الاحتلال، أنه يجب على سكان الجليل الأعلى وسهل الحولة المتاخمة للحدود مع لبنان التزام منازلهم وملاجئهم.

بايدن ونتنياهو يبحثان إمكانية وقف إطلاق النار في غزة:

بحث الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، "بنيامين نتنياهو"، إمكانية وقف إطلاق النار التكتيكي في القتال والوضع في الضفة الغربية، حسبما أفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم الإثنين.