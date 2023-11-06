الإمارات تدعم فلسطين وتُرسل 5 طائرات إلى العريش لإغاثة أهالي غزة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت دولة "الإمارات"، تسيير 5 طائرات إغاثية من خلال جسر جوي إلى مطار العريش في مصر، ضمن عملية "الفارس الشهم ثلاثة"، التي تهدف للتخفيف من مُعاناة سكان قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الإثنين.

وتحمل الطائرات مستشفى ميدانيًا، لتقديم الخدمات العلاجية العاجلة للمصابين في القطاع، حيث سيكتمل وصول 5 طائرات اليوم في مطار العريش عبر جسر جوي إماراتي لتقديم المساعدات العاجلة.

يأتي ذلك بتوجيهات من الشيخ محمد بن رايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وجه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

حماس تُدمّر سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة شمال غرب غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها دمرت سادس دبابة إسرائيلية في هجمة واحدة بقذيفة "الياسين 105"، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الإثنين.

كما أفادت الكتائب باستهدافها قوة خاصة متحصنة في مبنى بقذيفتي "TBG".

وصرحت "القسام" في وقت سابق عن تنفيذها هجمات على القوات الإسرائيلية المتمركزة شمال غرب مدينة غزة وتدميرها 5 دبابات بقذائف "الياسين 105".

وأكد الجنرال الإسرائيلي غيورا آيلاند أن حماس تظهر مستوى متقدمًا في القتال من خلال التنسيق بين القوات، والحفاظ على نسق العمليات، رغم مرور شهر من الغارات على قطاع غزة.

وأضاف أن الجهاز العسكري للحركة "ينفذ عمليات متناسقة ومعقدة من خلال طائرات مسيّرة وقذائف هاون وصواريخ مضادة للمدرعات".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وفلسطين يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.