وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي آخر التطورات في قطاع غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية -في بيان لها- أن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين "الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده قادة منظمة التعاون الإسلامي لاستعراض التطورات في فلسطين ووقف جرائم الحرب ضد غزة والضفة الغربية وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر".

وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لبحث الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.

ومنذ 31 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها عشرة آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.