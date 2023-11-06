«الحوثي» يستهدف تجمعات النازحين في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

جددت جماعة الحوثي استهداف تجمعات النازحين غرب محافظة تعز المحاصرة، فيما أحبط الجيش اليمني تحركات حوثية في جبهتين بالمحافظة، جاء ذلك بينما أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن «الحوثي» استغل الهدنة والتهدئة للتحشيد العسكري وزراعة الألغام ومواصلة الأنشطة العدائية ضد المدنيين، مجدداً التزامه بمسار السلام العادل والشامل.

وأفادت مصادر محلية أمس، أن جماعة الحوثي استهدفت تجمعات للنازحين في «وادي الحناية» غربي محافظة تعز مستخدمة قذائف المدفعية، مؤكدة سقوط ثلاث قذائف قرب مخيمات النازحين، ما أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال.

وفي السياق، أحبط الجيش اليمني في محور تعز، تحركات لجماعة الحوثي في جبهتين غرب المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش أحبطت تحركات لعناصر الحوثيين كانت تعتزم مهاجمة مواقع الجيش في مناطق مختلفة في جبهتي «الكدحة ومقبنة»، مضيفاً أن قوات الجيش قصفت بقذائف المدفعية مواقع للجماعة عقب قصفها لمواقع الجيش اليمني في مناطق «الصفا وكلابة» شرق المدينة وموقع «الصياحي» بمنطقة «الضباب» غرب المدينة.

إلى ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، أمس، مع السفيرين الألماني هوبيرت بيغير، والهولندي جانيت سين، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، تطورات الأوضاع في اليمن.

ووضع عضو مجلس القيادة، المسؤولين الأوروبيين أمام التطورات في ملف السلام والجهود في هذا الجانب، مؤكداً أن جماعة الحوثي لا تزال تعرقل كل الجهود وتحاصر الترتيبات الهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين.

وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يعملان لمعالجة التبعات الكارثية التي خلفتها حرب التي أشعلها الانقلاب الحوثي، لا سيما في جوانب الإصلاحات الاقتصادية وتنشيط الخدمات العامة وتفعيل مؤسسات الدولة، لافتًا إلى أن «الحوثي» استغل مرحلتي الهدنة والتهدئة في التحشيد العسكري وزراعة الألغام ومواصلة الأنشطة العدائية ضد اليمنيين.

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي بمسار السلام العادل والشامل، مشيراً إلى أن استعادة الدولة ومؤسساتها مبدأ ثابت سلماً أو حرباً.

وفي سياق آخر، عثر مدنيون في محافظة الجوف على بقايا صواريخ أطلقتها جماعة الحوثي وسقطت في منطقة «المرقعة» شرق مدينة الحزم.

وبحسب عسكريين، فإن هذه الصواريخ كانت متجهة نحو محافظة مأرب، إلا أنها أخطأت مسارها نتيجة أعطال تقنية، وسقطت قبل أن تصل أهدافها.

وكانت جماعة الحوثي هاجمت، الخميس الماضي، بصاروخ باليستي، مخيماً للنازحين شمال مدينة مأرب، دون وقوع خسائر بشرية.